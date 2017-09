Maailma jalgpalli katuseorganisatsioon FIFA külastas Venemaa linna Samarat, et tutvuda järgmisel suvel toimuva MMi tarbeks valmiva staadioniga.

“Selge, et selle projekti puhul on hilinemisi – siin on keeruline katuseorganisatsioon, palju tööd terase ja metalliga,” rääkis FIFA ametinik Colin Smith. “Loomulikult oleme mures, kuid saime kohalikelt võimudelt kinnituse, et ehitus saab valmis nii kiiresti kui võimalik.”

Samara Cosmos Arena hakkab lõpuks mahutama 45 000 pealtvaatajat ja ehituseks kulub enam kui 300 miljonit dollarit. Kokku toimub staadionil kuus MMi matši, nende hulgas ka üks veerandfinaal.