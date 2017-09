Eesti valitsev jalgpallimeister FCI (Infonet) teatas oma kodulehel, et 1. oktoobrist lahkuvad klubist tegevjuht Aleksandr Altosar ja noorteakadeemia juht Maksim Kramarenko.

"Aleksandri ametist vabastamise põhjus on presidendi sõnadest arusaamise puudumine ja iseseisev tegutsemine, mis minu arvates ei vasta klubi eetikale ja poliitikale. Selle hulka kuulub ka pressiga suhtlemine," selgitas FCI president Andrei Leškin sotsiaalmeedias otsuse tagamaid.

Ta jätkas: "See tähendab, et ta vallandati, sest polnud vastavuses oma ametile. See oli minu ühepoolne otsus. Altosarele pakuti klubis teist ametit, aga täna sain temalt vastuse, et see ei rahulda tema ambitsioonide ja palgasoovi. Kahjuks presidendi kohta ma talle pakkuda ei saa, seega ta lahkub klubist. "