Anett Kontaveit (WTA 34.) kohtus Pekingis toimuva China Openi nime kandva WTA-turniiri avarinis Austraalia esindaja Darja Gavrilovaga (WTA 22.). Lõpuks sai Venemaal sündinud Gavrilova 7:5, 7:5 võidu.

Avasetis asus Kontaveit küll 3:1 juhtima, kuid peagi olid tablool juba 4:4 viiginumbrid. Ka seti lõpp kuulus Gavrilovale, tasuks 7:5 võit. Teist setti alustas taas paremini Kontaveit, kes läks 3:0 juhtima, kuid Gavrilova tõi kiiresti tabloole 3:3 viigi. Ka seejärel jätkus tasavägina matš, kus Gavrilova oma paremuse lõpuks maksma pani.

