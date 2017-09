Vormel-1 Malaisia GP ajasõit lõppes taaskord Lewis Hamiltoni võiduga. Tema kõrvalt alustab homset võidusõitu Ferraril kihutav soomlane Kimi Räikkönen.

Kolmanda aja sõitis välja täna 20. sünnipäeva pidav hollandlane Max Verstappen (Red Bull), neljas oli tema tiimikaaslane Daniel Ricciardo. Täielikult läks aia taha Sebastian Vetteli nädalavahetus, sest tema Ferrari mootor ütles viimasel vabatreeningul üles ja tiim ei suutnud jõuallikat piisavalt kiiresti välja vahetada. Seega alustab sakslane homset võidusõitu stardirivi lõpust.

“See on osa mootorispordist. Olukord pole ideaalne, eriti päeval, kui tundub, et autoga on kõik õigesti,” ütles Vettel. MM-tiitli suunas liikuv Hamilton lisas: “Mul on kahju, et Sebastianiga nõnda juhtus.”

Täna teisena lõpetanud Räikkönen meenutas aga iroonilisel kombel eelmist võidusõitu, mis Ferraride jaoks väga varakult läbi sai. “Püüame seekord jõuda kaugemale kui sada meetrit.”

Kimi Räikkönen (paremal) ja Max Verstappen. (Vincent Thian)

Hooaja lõpuni on sõita veel kuus etappi ja hetkel on Hamilton 263 punktiga liider. Vettel on 235 punktiga teine.