Eile õhtul Itaalia korvpalli esiliigas Udine meeskonnaga hooaja avamängu kaotanud Rain Veidemani sõnutsi ei tohi masti kohe maha lasta.

"Oli raske mäng, aga peame siit edasi minema ja oma vigadest õppima," sõnas Veideman kohalikule meediale antud videointervjuus. "Minu arust pole midagi hullu, et kaotasime, see oli alles esimene kohtumine."

Ta lisab: "Vastane oli väga kõvast puust. Aga suutsime nendega ikkagi punkt-punktis mängida. Tegelikult oli meil neljandal veerandajal võimalik isegi juhtima minna, aga eksisime mitmel vabalt sooritatud kolmepunktiviskel. Selline korvpall juba on."

Lisaks uuriti Eesti koondislaselt, milline on ta praegune mänguvorm. "Nüüd on juba parem. Palju parem," alustas Veideman. "Veel 2-3 nädalat tagasi oli see väga kehv. Nüüd on kõik okei."

Lõpetuseks küsiti tagamehe käest, milline on tema isiklik hooaja eesmärk. Eestlasliku tagasihoidlikkusega vastas loomulikult, et peamine on meeskonna edu. Peamine siht on jõuda play-off´i.