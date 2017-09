Sõudmise MMil pronksi võitnud Eesti neljapaadi liige Kaspar Taimsoo tunnistas, et sai medalivõidust teada alles veidi peale finišit. "Emotsioonid on vägevad, aga ise arvasin, et oleme neljandad üle joone tulles," kirjeldas Taimsoo Õhtulehele finišijärgset teadmatust ning lisab muiates: "mõtlesin, et pole väga paha!" Õige pea jõudis aga ka info temani: "Varsti keegi eestpoolt hõikas, et kuule saime vist kolmanda koha. Siis nägin ise ka - nii oligi." Nagu ka sõidust näha võis, siis võistluse esimene pool polnud meie paatkonnal just parim. Seda tunnistab ka Taimsoo, kelle sõnutsi saadi sõidu teisel poolel end tunduvalt paremini käima. "750 meetrit enne lõppu ütlesin Tõnule (Endrekson), et on vaja juurde panna ja uuesti järgi võtta," sõnas ta.

"Ta ütles, et davai läheb ja kõvas tempos panime lõpuni välja. Oli hea, et suutsime sõidu päästa. Tõnu veel 300 meetrit enne lõppu ütles, et paneme juurde. Suutsimegi tõmmet hoida ja kokkuvõttes hea sõit," võttis Taimsoo kokku.

Kerge mõjutus võistlusele oli ka brittide poolt, kelle viimase hetke vahetus stardiaega oluliselt edasi lükkas. "GPS näitas, et meil tuli soojenduskilomeetreid 2,5 kilomeetrit rohkem kui plaanis oli," märkis Taimsoo. "Niisama seisma ei saanud jääda, sest sealne kuumus oli karm. Pidime tiirutama, et väike tuulekene oleks. Minule isiklikult ei see ei meeldinud, aga mis teha." Ta lisab, et kuigi pronkse on võidetud juba kuhjaga, siis tuleb ka selle medali üle õnnelik olla. Siiski nendib Taimsoo, et ei kuld ega ka hõbe ei jäänud üleliia kaugele ning ideaalse sõiduga oleks võinud needki püütavad olla. Küll aga kinnitas ta, et ega need esikohadki tulemata jää. Kuigi kogu hooaeg on olnud keeruline, siis MMi medalilootust Eesti üks edukaim sõudja maha ei matnud. "Viljandi laager enne MMi oli väga hea ja lisas kõvasti enesekindlust," arutles Taimsoo. "Küsimus oli rohkem sellest, kuidas oludega kohaneda suudame. Aga veel olime üldiselt väga head. Eile pärast trenni olin kindel, et medal tuleb. Ei teadnud ainult, millist värvi." Taimsoole oli tänane pronksmedal täiskasvanute arvestuses kümnes. Juubelinumbrist sai sportlane teada Õhtulehe käest. "Ongi nii?! See on ju väga vägev," ei varja sõudja oma emotsiooni. "Pole paha karjäär iseenesest."