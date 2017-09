Sõidu lõpp oli väga pingeline. Finišis edestas marulise lõpuspurdi teinud Eesti 0,5 sekundiga Hollandit, kuid hõbemedalitest ehk Suurbritanniast jäi omakorda lahutama 0,29 sekundit. Raja tunnistas, et tal on põhimõte selja taha mitte väga vaadata. Seega tajus ta vaid silmanurgast küljel toimuvad ehk brittide ja norralaste liikumist.

"Oli taktikaliselt mõeldud, et tuleb hakata panema lõpus ja tuli superhästi välja. Tempo tõusis. Kiirus tõusis. Kõigil oli, mida juurde panna. See oli targalt sõidetud sõit. Võis jääda mulje, et andmise esimese poolega liiga palju ära.

Teisest küljest, Hollandi näitel, nad läksid täiega peale, aga lõpus pidid järele andma. Igal juhul tuli lõpp väga hästi välja. Isiklikult ei teadnud üle lõpujoone jõudes, mis koht oli. Tõnul oli kõige parem ülevaade, tema ütles, et medal."

Kas täna võib öelda, et distants jäi hõbeda jaoks lihtsalt pisut lühikeseks? "Selle üle on alati raske spekuleerida. Võib küsida, miks varem [lõpuspurdiga] ei alustanud. Tõnu mainis, et kurat, natuke hilja hakkasime lõpus tulema, oleks pidanud varem kõik välja panema. Teatud mõttes on tal õigus. Sellist olekut kellelgi ei olnud, et oleks aerud veest üles tõstnud "okei, mul on nüüd otsas".

Iga sõit läheb nii nagu läheb lõpuks. Ikkagi pronks sai võidetud. Hõbe oleks olnud väga kihvt vaheldus pronksile, kuld pole ka kunagi nii lähedal olnud. Aga üldiselt ikkagi maksimaalselt rahul."

Kuidas paadi kodukord on, kas esimese medali mees (ehk Kaur Kuslap) teeb teistele välja või vastupidi? "Usun, et Kaur teeb ikka meile välja. Oleks soliidne žest tema poolt. Kõige rohkem peab ta muidugi Sten-Erikule välja tegema, kellega ta võrdselt positsiooni paadis jagab."