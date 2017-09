Paarisaerulise neljapaadi koosseisus elu esimese tiitlivõistluste medali võitnud Kaur Kuslap nõustus ajakirjaniku arvamusega, et temale on tänane MM-pronks kõige armsam. Teiste meeste jaoks oli tegu, kas 10. või 11. medaliga.

Autasustamiselgi olid Kuslapil kenasti jalad all. "Eks ikka oli veidi lödi olla, aga päris käpuli ei käinud."

Televiisori vahendusel olid viimased 500 meetrit pehmelt öeldes närvesöövad. Meie meeste medal selgus sõna otseses mõttes paari viimase tõmbega. Kui hästi Kuslap paadis olukorda tajus?



"Ütleme, et ise jäin šõust täielikult ilma. Nägin silmanurgast inglaste paati meie kõrval, et nad tulid lähemale. Arvasin, et kõik on väga hästi. Võib-olla hea, et täpsemalt ei teadnud."