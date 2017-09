Sõudmise MMil pronksi võitnud Eesti neljapaadi kogenuim liige Tõnu Endrekson tunnistas, et finaalsõit polnud sugugi ideaalne. "Alustasime üsna tagasihoidlikult. Esimene tuhat ei olnud kõige meeldivam," kirjeldas Endrekson Õhtulehele võistluse kulgu. "Koostöö ja kogu see rütm oli kuidagi häiritud. Nagu vati sees oleks sõitnud. Vaadates just seda esimest poolt, siis poolfinaalis tuli ikka nõksa paremini välja." Teises pooles pilt aga tunduvalt paranes. "Teisel tuhandel hakkas juba palju paremini jooksma," sõnas ta. "Tõstime järjest tempot ja paat hakkas kiiremini liikuma."

Endrekson tunnistab, et kirkamad medalid ei jäänud kaugele, kuid tagantjärgi pole mõtet nuriseda. "Oleksid ei maksa midagi," tõdes ta. "Positiivne oli see, et kui me tavaliselt lõpus eriti teravad pliiatsid pole, siis seekord küll.

Ega teine koht kaugele ei jäänud. Võib-olla oleks pidanud natukene varem tempo tõstmisega alustama. Aga need ongi vaid oleksid. Väga raske on oma jõuvarusid ette prognoosida - ehk kukud 100 meetrit enne lõppu ära ja minnakse mööda." Nüüd kui medal käes, tunnistab kogenud sõudja, et väikse üllatusena see tuli. "Kui aus olla, siis ega ei julgenud sellest unistada," tunnistas Endrekson. "Lähedastele, kes küsisid, kuidas tunne on, ütlesin, et võime tulla medalile, aga jääda ka täitsa lõppu." Ta lisas, et kaks edukat eelsõitu süstisid kindlasti usku juurde. "Treenisime Eestis teise paadiga - Rio olümpia paat oli juba varem siin. Ega ei olnud ikka päris sama," arutles Endrekson. "Esialgu pidime siin paadiga kohanema. Õnneks kui stardipauk käis, siis oli kõik korras." 11. tiitlivõistluste medali ja 5. MMi pronksi teeninud vanameister tunnistab, et autasu maitseb ikka sama magusalt kui varem. Lisaks jagub 38aastasel Endreksonil veel hulganisti motivatsiooni, et jätkata.