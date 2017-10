Rahvusvaheline tõstespordiliidu (IWF) täitevkomitee otsustas oma kohtumisel, et karistab üheksat riiki, kelle sportlased jäid 2008. ja 2012. aasta olümpiamängudel vahele kolmel või enamal juhul.

Vastavalt alaliidu otsusele ei saa üheksa riiki (Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Hiina, Moldova, Kasahstan, Venemaa, Türgi ja Ukraina) aasta jooksul saata oma esindajaid ühelegi rahvusvahelisele võistlusele. Keeld hakkas kehtima oktoobrist, mis tähendab, et novembris toimuvatelt maailmameistrivõistlustelt jäävad nimetatud maade sportlased eemale.

Loomulikult mõjutab säärane otsus ka Mart Seimi, sest loetletud riikide esindajate seas on ka tema vahetuid konkurente. Tänavusel EMil Mart Seimi edestanud tõstjatest saab MMil osaleda vaid grusiin Laša Talakhadze.

Armeenia sportlased Gor Minasyan ja Ruben Aleksanyan ning Venemaa esindaja Ruslan Albegov jäävad järgmise kuu suurvõistlusel otsuse tõttu pealtvaatajaks.

IWFi president Tamas Ajan sõnas, et tõstespordis nagu ka muus spordis pole kohta dopingul. "Meie liikmetel on kohustus tagada aus ja puhas sport," sõnas Ajan. "Kui nad [alaliidud] ei saa oma kohustustega hakkama, ei saa nad ka osalemisõigust. See ei tähenda, et pööraksime neile oma selja. Koostöös WADA ja antidopingu agentuuridega aitame neid võitluses dopinguga."