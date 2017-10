„Ei tahtnud varem kommenteerida, ära sõnuda, aga üldiselt mul oli usku, et kui Kaur [Kuslap] paati istub, siis see hakkab väga hästi libisema. Oli tunne, et nad saavad medali.“

„Kui omad head tuttavad-sõbrad sõidavad, siis kõrvalt on raskem vaadata kui ise paadis istuda. Tajud rohkem, mida mehed tunnevad,“ lausus Jämsä telefonitsi Õhtulehele ja lisas, et omad mälestusedki kerkisid finaali ajal pähe.

Finaalsõidu pingelisest lõpust: „Tean, et ka viimase 100 meetriga võib oma medalist ilma jääda. Ükskord Tõnuga kaheses lükati meile viimase 50 meetriga ära. Oleneb rohkem, mis konditsioonis jõuad 1500ni. Kui pole 100% küpse, siis on kõik võimalik.

Arvasin, et hollandlased ei pea päris lõpuni vastu, neil oli kogemustest puudu. Meie omad on väga kogenud, lõpp läks suurepäraselt. Meil on ennegi olnud neid sõite, kus surume lõpuga mööda. See strateegia polnud üllatus. Mul polnud pinge ilmselt nii suur kui teistel kõrvaltvaatajatel. Aga emotsioonid olid lõpus vägevad!“

Ta ütleb siiralt, et ei tunne mingit kahetsust, et teda sel korral seal paadis polnud. „Tegin tuleviku suhtes õige otsuse. Saan juba tugevalt treenida ja tundub, et sain hädast üle. See pakub isegi rohkem rõõmu, et saan tulevikus oma tulemusi parandada.