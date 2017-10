Kui tavapäraselt kujutab võrkpallisõber ässpallingut ette platsile maha löödud pallina, siis Menenis tuleb rohkem ette lakke lennanud palle. "Meil saal on selline väike karukoobas, eks sinna ole see koer tegelikult maetud," paljastas Rikberg avaliku saladuse. "Vastased said küll käed alla ja üritasid neid palle üles tuua, aga mänguvahend läks lakke. Siin on kõigil raske mängida meiega."

Viimase lausega nõustus ka Tammemaa: "Vastuvõtul olime kehvad, kuna see lagi on nii madalal, siis pooled pallid lendasid sinna."

Maaseiki näol on tegemist mitmekordse Belgia meistriga, kes eelmise sajandi lõpus ka Meistrite liiga finaalis mängis. Kuigi viimastel aastatel pole koduses liigas kullani jõutud ning ka suurimas klubisarjas on üldjuhul piirdutud alagrupiga, ei tähenda see, et eile poleks võitu eeldatud.

"Eks see oli ikka paras üllatus," nentis Tammemaa. "Pärast mängu treeneriga mingit jutustamist polnud. Eks esmaspäeval ole näha, mis saab. Kas tuleb peapesu või mis. Analüüsima hakkame kindlasti."

Meneni klubi jaoks polnud tegemist ainulaadse skalbiga, viimase kümne aasta jooksul on Maaseiki ikka korra-paar suudetud ka alistada, kuid tähtis sündmus oli see igatahes.