Kahevõistluse suvine MK-sari on üks veider võistlus. Kristjan Ilves kogus kuue etapiga 194 punkti, mis oli paremuselt viies tulemus, kuid krooniti sarja üldvõitjaks.

Põhjuseks reglement, mis nägi ette, et triumfeerida saab vaid kõikidel etappidel osalenu. Punktisumma poolest esikümne meestest oli ta ainus, kes nii talitas. Tulemusteks 7., 14., 10., 5., 11. ja 5. koht.

Suvise MK-sarja lõppseis.

"Veider on ennast üldvõitjaks nimetada," tunnistas Ilves telefonitsi Õhtulehele. "Aga kui reeglistik nii ette nägi, siis on võidu üle hea meel. Mind tuldi ikkagi õnnitlema kui võitjat. Kõik teadsid süsteemi ette. Ja see on teiste mure, kas neil oli vaja seda võitu või mitte. Paljud läksid treenima, aga meie plaanidega need võistlused sobisid."