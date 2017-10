Inglismaa jalgpalli meistriliiga hooaega nigelalt alustanud Londoni Arsenal võitis täna koduväljakul Brighton&Hove Albioni 2:0 ja kerkis vähemalt mõneks tunniks esiviisikusse.

Arsenali viis juhtima Nacho Monreal, kes lõpetas 16. minutil Brighton&Hove'i karistusalas valitsenud segaduse väravaga. Kolm punkti kindlustas Arsenalile Alex Ibowi 56. minuti tabamus.

Nacho Monreali 16. minuti värav:

Esmaspäeval 2:0 West Bromwich Albioni alistanud Arsenal on nüüd seitsmest mängust kogunud 13 punkti, millega ollakse viiendal kohal. Tabelit juhivad endiselt Manchesteri klubid City ja United, kellel on mõlemal 19 silma. Kell 18.30 algavas mängus võib Arsenalist mööda minna Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, selleks on neil vaja võita võõrsil Newcastle Unitedit.