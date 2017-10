Täna Saksamaal Esteringi rajal lõppenud rallikrossi FIA Euroopa meistrivõistluste EM-etapil saavutas eestlastest kõrgeima koha taas Super1600 klassi sõitja Janno Ligur, kes finišeeris finaalis kõrgel neljandal kohal

Etapi tulemusena tõusis Ligur üldarvestuses ühe koha võrra, lõpetades hooaja kuuendal kohal, mis on ühtlasi Liguri senise karjääri parim tulemus. Siim Saluri sõitis end aga sellel hooajal teistkordselt välja poolfinaali, tosina parema hulka. Hooaja kokkuvõttes Salurile 17. koht.

Janno Ligur etapist: „Saksamaal on asi lihtne – kogu see sõit siin oleneb esimesest kurvist. See, kuidas tollest teiste hulgas läbi pääsed, selliseks kujuneb ka ülejäänud sõit. Esimeses eelsõidus pidurdas leedukas Navickas mu ees selles samas kurvis nii järsult, et pidin äärepealt auto välja suretama."