Hispaania jalgpalli meistriliigas jätkas võidulainel FC Barcelona, olles Camp Noul 3:0 üle Las Palmasest. Kohtumine peeti tühjade tribüünide ees, sest pealtvaatajate turvalisust polnud Kataloonia iseseisvusreferendumit saatva vägivallalaine tõttu võimalik tagada.

Matši jooksul viis kollast kaarti teeninud Barcelona jõudis esimest korda sihile 49. minutil, kui täpne oli Sergio Busquets. Viimati tegi kaitsev poolkaitsja Barcelona eest skoori hooajal 2014/2015.

Barcelona suurim staar Lionel Messi lõi väravad 70. ja 77. minutil ning kindlustas meeskonnale kindla võidu. Hispaania meistriliigas on argentiinlase arvel selle hooaja seitsme mänguga koguni 11 tabamust.

Seitsmest matšist seitse võitu saanud Barcelona jätkab 21 punktiga kindla liidrina. Teisel kohal on Sevilla 16 silmaga, kolmas on Madridi Atletico 15 punktiga. Madridi Realil on vaid 11 punkti, aga neil on mäng varuks.