Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool tegi Inglismaa meistriliigas võõrsil 1:1 viigi Newcastle Unitediga. Klavan täna mänguminuteid ei teeninud.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et tema hoolealused väärisid kolme punkti. "Tegemist on ausa tulemusega, sest meie lõime ühe värava ja Newcastle ka ühe. Mis te arvate?" küsis ta ajakirjanikelt.

Kui need vastasid, et tulemus oli tõepoolest aus, ütles Klopp välja, mida ta tegelikult viigist arvab. "Kas tõesti? Kas see oli esimene jalgpallimäng, mida te nägite? Meil on erinevad arusaamad! Ma arvan, et olime parem ja aktiivsem meeskond ning me lõime enam võimalusi. Tõeliselt häid võimalusi, mida oleksime pidanud realiseerima. Jah, ma arvan, et oleksime pidanud võitma. Aga ma tean, kuidas jalgpall käib ja sellega tuleb leppida," lausus Liverpooli loots.

"Kas Newcastle'il tekkis vasturünnakutest mõni võimalus? Kui oled domineeriv, tähendab see, et vastasel ei teki selliseid võimalusi. Ma ei mäleta küll, et nad oleks suutnud midagi korraldada," lisas ta.

Premier League'i juhivad endiselt Manchesteri klubid City ja United 19 punktiga. Liverpool on 12 punktiga seitsmes ja Newcastle 10 punktiga üheksas. Kõikide sarjade peale on Liverpool võitnud viimasest seitsmest mängust vaid ühe.