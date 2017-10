Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli mitte eriti rõõmustav hooaeg jätkus eile Inglismaa kõrgliigas tehtud 1:1 viigiga Newcastle Unitedi vastu. Too tulemus andis statistikutele järjekordse tõuke juhtida tähelepanu müstilistele numbritele.

Nimelt on Liverpooli väravale tehtud meistriliiga seitsme mänguga 61 pealelööki, mis on liiga paremuselt kolmas näitaja. Vähem lööke on tehtud vaid Manchester City (44) ja Tottenham Hotspuri (54) puuri suunas. Teisisõnu, kaitse justkui toimib.

Ent kui vaadelda protsenti, mis iseloomustab pealelöökide väravasse minekut, on Liverpooli näitaja liiga halvim. 61 löögist 20% ehk 12 palli on maandunud Liverpooli väravas. Sisuliselt leiab iga viies pealelöök tee Jürgen Kloppi meeskonna võrku.

Seega pole ime, miks Liverpool on seitsmest mängust võitnud vaid kolm ja paikneb 12 punktiga tabeli seitsmendal real.