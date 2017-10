Jalgpallistaar osales ka ise referendumil. "Olen ja tunnen end katalaanina, eriti täna (eile - toim.). Olen Kataloonia inimeste käitumise üle uhke. Hääletamine on õigus, mida tuleb kaitsta."

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

Teatavasti üritas Hispaania politsei referendumit, mis valitsuse hinnangul oli illegaalne, vägivallaga takistada. Selle tulemusena on Kataloonia valitsuse teatel viga saanud 844 inimest. "Ma ei suuda seda uskuda," lausus Pique.

"Eeldasin, et võimud üritavad hääletust takistada, aga arvasin, et seda tehakse rahumeelselt. Nii see polnud, aga vähemasti on kogu maailm seda näinud. Vägivalla kasutamine tegi asjad palju hullemaks. See on Hispaania riigi viimase 40-50 aasta halvimaid otsuseid. See ainult suurendab lõhet Hispaania ja Kataloonia vahel."