Crystal Palace'i jalgpalliklubi fännidel on käsil muserdavad ajad. Nende lemmikud pole seitsme kõrgliiga vooruga avanud ei punkti- ega väravaarvet.

Olematust resutatiivsusest tulenevalt panid klubid fännid kokku jaburalt naljaka video, mis tutvustab septembrikuu parima tabamuse kandidaate. Etteruttavalt võib öelda, et potentsiaalseid võitjaid on vaid üks - Bakary Sako värav liigakarikasarjas, mis tõi klubile 1:0 võidu liigakaaslase Huddersfield Towni üle, oli Crystal Palace'i ainuke septembris.

@CPFC ⚽️Goal of the month, for September. Vote for your favourite👍🏼🔴🔵 #cpfc pic.twitter.com/1NFQQoi6LD