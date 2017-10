Siin-seal kurdetakse, et kodune jalgpalliliiga on tänavu igav. Nõrgemad ei saa tallinlastele vastu, intriigi napib. Justkui vastulöögiks röövis Viljandi Tulevik laupäeval FC Floralt kaks punkti ja tekitas olukorra, et kuld pole veel rohevalgetele kaela riputatud. Tõsi, Flora peab korra veel tagumiste vastu libastuma, et viimase vooru Tallinna derbi FC Levadiaga mängitaks sõna otseses mõttes tiitli peale. Karmid faktid ütlevad, et nädalavahetusel Viljandisse jäetud kaks punkti olid Flora esimesed väljapoole pealinna. Õhtuleht kaevus seepeale numbritesse ja vaatles esinelikute punktikaotusi tagumisele kuuikule ning võrdles seda eelmise, äärmiselt põneva hooajaga (vt graafikut allpool). Arvud ei valeta: kui mullu kaotas esinelik (Infonet, Levadia, Nõmme Kalju ja Flora) tagumistele kamba peale 45 punkti (viik võrdub graafikus kaks loovutatud punkti), siis tänavuse 32 vooruga on vastav näitaja 26. Praeguse seisuga on vaid mullune meister Infonet jätnud sel aastal rohkem punkte Tallinna piiri taha kui eelmisel aastal (8 vs 12).

Kui võrrelda konkreetselt võidetud punkte ehk neid, mis tagumistele reaalselt tabelisse läksid, siis on näitajad 29 (2016) ja 19 (2017). Suurim röövel on tänavu olnud Narva Trans, kes napsanud suurtelt kaheksa silma ja kirjutanud endale tabelisse seitse. Mõnevõrra üllatuslikult on selles arvestuses paremuselt teine eelviimasel kohal paiknev Tulevik, kes teeninud suurte arvelt viis punkti ja jätnud pealinlased ilma seitsmest potentsiaalse kullahinnaga punktist.

Kusjuures see pole sõnakõlks, sest Florast nelja punktiga maha jääv Levadia on tagumistele kaotanud konkurendist viis punkti enam. Eelmise aasta suurim röövel Sillamäe Kalev on tänavu piirdunud kolme viigiga, mullu eelkõige Kaljule kõvasti peavalu valmistanud Paide on Vjatšeslav Zahovaiko käe all kõvasti noorenenud satsiga suutnud teha vaid ühe 1:1 viigi Infonetiga. Läinud aastal Levadiat võitnud ja Kaljuga viigistanud Pärnul on tänavu raskusi üleüldse punktide teenimisega, saati siis suurte käest. Näis, mida arvud nelja vooru pärast räägivad.

Infogram