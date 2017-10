BBC andmetel on Suurbritannia eelmise aasta odaviskemeister Joanna Blair andnud positiivse dopinguproovi.

Blair viis mullu oma tippmargi 57,44 meetrini, millega võitis ta ka kodumaa meistritiitli.

Praeguse seisuga on 31aastasele sportlasele määratud vaid ajutine võistluskeeld, sest testitud on vaid A-proovi. Varsti avatakse ka B-proov, misjärel selgub, kas ta tõepoolest süüdi on.

Blair esindas tänavu suvel britte Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel, kuid MMile ei kvalifitseerunud.

Mida odaviskaja väidetavalt tarvitas, pole praegu selge.