Mõned nädalad tagasi lõppenud korvpalli EMi võitjaks krooniti esmakordselt Sloveenia koondis, kellel oli abiks alles suvel kodakondsuse saanud Anthony Randolph. Nii mõnelegi konkurendile tundus võõrjõu kasutamine vastumeelselt.

Nõnda ka paljudele leedulastele. Üks nendest on kohaliku korvpalliliidu peasekretär Mindaugas Spokas, kes ka avalikult nördimust tunnistas.

"Jah, neil oli suurepärane meeskond, mis mängis hiilgavat korvpalli," alustas Spokas. "Aga me kõik kipume unustama, et peatreener ja üks põhimängijaid pole sloveenid. Arvan, et see heidab nende tiitlivõidule varju. Vaatasin palju parema meelega Läti koondise mänge, kus olid ainult omad mehed. Mitte ükski mängija polnud kodustatud. 100% puhas Läti produkt. Aga nüüd jääb võistlusele vari.

See ei ole meie jaoks mõistetav. Olen selle vastu. Kogu autusest Randolphi vastu, tal ei ole Sloveeniaga mitte midagi pistmist. Treener Kokoškov on samuti serblane, nii et ka temal pole Sloveenia korvpalliga midagi pistmist. Võit olnuks palju magusam, kui nad suutnuks seda ilma kodustatud palluriteta."