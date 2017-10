Täna kogunes Eesti jalgpallikoondis, et valmistuda MM-valikmatšideks Gibraltari ning Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Peatreener Martin Reim tunnistas, et laupäevases kohtumises Gibraltari vastu lasub tema hoolealustel suur võidukohustus. Laias laastus sai Reim koondisesse kutsuda kõik mehed, keda soovis. “Eesti jalgpall ei saa kiidelda sellega, et mängijate valik väga suur oleks. Võtmemängijad on siiski terved, kuid paar puudujat ikkagi on. Mängijate seisu arvestades on olukord veidi parem kui eelmisel kogunemisel,” tunnistas ta. “Üldiselt on mehed klubide juures mänguaega saanud. Viimasel hetkel selgus, et Ats Purje jääb kannaprobleemide tõttu eemale. Hetkeseisuga me tema asemele kedagi ei kutsu. Saame olemasolevate meestega hakkama.”

Seekord jäi valikust välja Norra tugevuselt kolmanda liiga klbis Hönefossis mängiv Aleksandr Dmitrijev. “Siin on mitu külge. Tema koduliigas ei tehta koondise ajaks mängupausi. Kuna meil on teised poolkaitsjad terved, pole mõtet teda klubi juurest ära tuua, eriti, kui ma ei näe temal kindlat põhimehe rollil. Hetkel meil valikut on. Kindlasti kuulub ta ka edaspidi meie vaatevälja, kuid seekord jätsime ta klubi juurde.”

Matšideks Kreeka ja Küprose vastu kuulusid A-koondisesse ka Rauno Sappinen ja Martin Miller, kes seekord liitusid U21 koondisega, kus meestele rohkem mänguaega jagub. Praegu mõtleb treenerite tiim vaid Gibraltari alistamisele, Bosnia ja Hertsegoviinaga matšiks kedagi hoidma ei hakata. “Võidukohustus on suur. Tegelikult oleme kõigis viimastes mängudes üritanud võidu peale minna. Skoori peale otseselt ei mõtle, kuid püüame mängijad saata väljakule selliselt, et tekiks väravaid ja väravamomente," ütles Reim. “Gibraltari vastu läheme koosseisuga, mis on selleks mänguks parim. Siis juba näeb, kes on võimeline teist mängu järjest mängima. Nagu tavaks on saanud, siis teiseks matšiks ikka vahetusi tuleb.”