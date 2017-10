Elevandiluuranniku ühel tuntumal vutimehel Emmanuel Ebouel pidi neil päevil algama hooaeg Türgi liigas, kuid raske raske tervisemure seda siiski ei luba.

Väidetavalt diagnoositi paremkaitsjal HIV-nakkus, mis tuli välja pärast mitmeid tervisehädasid Türk Ocagi Limasoli meeskonna arstlikus kontrollis.

Praegu on siiski veel tegemist Türgi meedia oletustega, sest ametlikku kinnitust Eboue HI-viirusest pole veel tulnud. "Kahjuks on see tõsi, et tema tervisega on probleeme. Ta lendab Inglismaale uuringutele, misjärel saame täpsemalt aimdust, kui tõsine asi on," teatas endise Arsenali palluri agent Tekin Birinci.