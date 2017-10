Veelgi enam, Käit oli kolmes eelmises matšis Fulhami tiimi 19. liige, mis tähendab, et mängupäeval kuulub ta meeskonna koosseisu, kuid vaatab matši ikkagi tribüünilt. Lihtsamalt sõnastades on 19. mängija varumeeste varumees.

"Peatreenerilt pole tagasisidet saanud, aga tema räägibki individuaalselt mängijatega vähe. Abritreenerid on öelnud, et ollakse väga rahul: "Treeni samamoodi edasi, sinu hetk tuleb! Lihtsalt ole valmis." Midagi muud ma ei oska öelda. Usun, et minu võimalus tõesti tuleb. Põhitiimiga kaasa reisimine näitab, et ka peatreeneril on minusse usku."

Käidi roll oleks Fulhamis sarnane nagu koondiseski. "Mind nähakse keskpoolkaitsjana, kus praegu mängivad Norra koondise kapten Stefan Johansen ja Oliver Norwood. Pigem oleksin ründav poolkaitsja."

26aastane Johansen on varem esindanud ka Glasgow Celticut ja Norra koondises on mänge kogunenud 36. Samuti 26aastane Norwood alustas karjääri Manchester Unitedis ja on hiljem esindanud näiteks Huddersfield Towni, Readingut ja Brighton & Howe Albionit. Põhja-Iirimaa koondises on Norwoodil kirjas 43 matši.

Käit selgitas veidi meeskonna 19. mängija elu: "Mängueelsel päeval olen meeskonnaga koos hotellis. Mängupäeval teen kuni soojenduseni kõik asjad kaasa. Kui nemad lähevad soojendusele, siis mina seda enam kaasa ei tee."

Samas peab Käit olema pidevalt valmis, sest kui soojendusel saaks keegi vigastada, liituks tiimiga ka tema. "Kui midagi juhtub, lähen riietusruumi ja vahetan riided. Kui mäng algab, siis saan oma soojendust väljaku ääres edasi teha."

Käit selgitas, et istub mängu ajal küll tribüünil, kuid tema koht on täpselt varumeeste selja taga. "Poolajal saan siseruumidesse minna ja kuulata, mida treener räägib. Mängu järel vahetan riided ära ja pean koos pingile jäänud meestega jooksma.”

Premier League 2 nime kandvas liigas on Käit tänavu U23 tiimi eest väljakul käinud viies matšis, millest neljas alustas algkoosseisus.