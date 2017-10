26aastasel Anieril on selja taga värvikas karjäär, kus on ette tulnud nii tõuse kui mõõnasid. Hooajal 2013-2014 lõi ta Motherwelli eest Šotimaa kõrgliigas üheksa väravat. Järgneval suvel ostis Aue Erzgebirge Eesti koondise ründaja mängijaõigused. Algas Anieri jaoks väga keeruline aeg.

"Arvan, et head aastad on veel ees! Elus tuleb ikka tagasilööke ja jalgpallis on samamoodi," ütleb Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier, kes FC Lahti ridades üle pika aja taas väravasoone leidis.

Anier tunnistab, et paberi peal nägi pikk leping Saksamaa tugevuselt teise liiga tiimiga igati hea välja, kuid tegelikkus osutus vastupidiseks. "Muidugi kaotasin enesekindlust, sest ei pääsenud pool aastat järjest väljakule. Edasi läksin Dundee Unitedisse, kuid ei leidnud enam rütmi. Nägin, et jalgpallis on ka negatiivne pool. Asjad käivad üles-alla ja see kõik on mind õpetanud. Pead pole ma norgu lasknud. Töötasin edasi ja füüsiline vorm on tegelikult pidevalt paremaks läinud."

Senise karjääri säravaima hooaja tegi Henri Anier Motherwelli särgis. (Motherwell/Facebook)

Motherwellile järgnenud ajal esindas Anier lisaks Auele ka Dundee Unitedit, Hibernianit, Kalmarit ja Invernessi. Viies klubis sai ta aastate jooksul kirja vaid kolm liigaväravat. Kuni lõpuks liitus FC Flora kasvandik möödunud suvel Lahtiga, kus kümne Soome kõrgseltskonna matšiga on eestlase nimel viis tabamust. Seda on juba rohkem kui eelmises viies klubis kokku!

Henri on uue töökohaga rahul: "Kõik on algusest peale väga positiivne olnud. Viimased pool aastat olin Šotimaal, kus ei läinud päris nii, nagu oleksin tahtnud – väravaid ma ei löönud. Kui Lahti variant tekkis, siis ei hakanudki muid võimalusi kaaluma. Olin kohe positiivselt meelestatud. Arvasin, et see võiks olla minu jaoks õige samm."

"Seni on kõik sobinud. Treener on mind usaldanud – pidevalt 90 minutit mängimine mõjub enesekindlusele hästi. Praegu olen seda aega väga nautinud," jätkab ta.

Henri Anier FC Lahti särgis. (FC Lahti)

Ka Eestis, Itaalias, Norras, Šotimaal, Saksamaal ja Rootsis klubijalgpalli mänginud väravakütt ei oska Soome meistrivõistluste taset teistega võrrelda. "Olen alati öelnud, et seda on raske teha. Kui näiteks Inverness, minu eelmine klubi, mängiks Lahtiga, mis tulemus jääks? Inverness kiusaks meid ilmselt füüsiliselt, sest seal on mehed lihtsalt tugevamad.

Samas on Soome liiga väga ühtlane – kõik võivad kõiki võita. Viimane tiim võib võita esimest ja see muudab asja väga huvitavaks. Ka pealtvaatajaid käib mängudel palju. Eesti kõige suuremad publikunumbrid on võrreldavad Soome kõige väiksematega. Meie mängudel käib keskmiselt 3500 inimest. Liiga on huvitav ja atraktiivne," arutleb ta.

Palju reisinud jalgpallur tunnistab, et Soome liiga puhul tal mingeid eelarvamusi ei olnud. "Tahtsin lihtsalt minna ja jalgpalli mängida. Reaalne olukord on selline, et Eesti passiga jalgpalluritel ei ole lihtne mängupaika leida. Jalgpall on kõige enam harrastatud spordiala maailmas – kuskil mängida ja väravaid lüüa on lihtsalt suurepärane."

Henri Anier FC Lahti särgis. (FC Lahti)

Lahti paikneb kolmandal tabelireal, KuPS ja teine koht jäävad kolme punkti kaugusele. "Hooaja lõpuni jääb neli mängu. Väga tahaks Euroopasse pääseda, kuid Lahti pole ka mitte kunagi hõbemedaleid võitnud. Teise kohaga lõpetamine oleks väga kõva saavutus, aga Euroopasse pääsevad ka kolmas ja neljas tiim," ütleb Anier.

Mis edasi? Kas Anier kavatseb Lahtisse jääda lepingu lõpuni ehk 2018. aasta detsembrini? "Terve novembri olen koondisega, detsembris tuleb puhata ja individuaalset tööd teha. Jaanuaris on üleminekute aken jälle lahti. Võtan ühe päeva korraga ja vaatan, mis saab," jätab ta otsad lahtiseks.

Henri Anieri senine karjäär:

2007-2011 FC Flora

2007 Valga Warrior (laen)

2009-2010 Sampdoria (laen, Itaalia)

2011-2014 Stavangeri Viking (Norra)

2013 Fredrikstad (laen, Norra)

2013-2014 Motherwell (laen, Šotimaa)

2014 Motherwell (Šotimaa)

2014 Aue Erzgebirge (Saksamaa)

2015-2016 Dundee United (Šotimaa)

2015-2016 Hibernian (laen, Šotimaa)

2016 Kalmar (Rootsi)

2017 Inverness (Šotimaa)