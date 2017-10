"Fotograaf Dmitri Kotjuh on tabanud suurepärase kaadri, kuidas Mukunga justkui demonstratiivselt ulatas mulle oma õnnitluskäe Paide-Türi rahvajooksu poodiumil. Olin hoolikam kui kunagi varem. Mulle tundus, et ka kõik teisedki raputasid Mukunga kätt pisut kauem kui tavapäraselt kombeks, küllap käsigi oli pikemalt välja sirutatud," kirjutab Nurme oma blogipostituses.

"Metsa see rassismiteema, aga õnnelik ma selle teise koha puhul pole. Minutiga kaotada on ikka valus. Seis on 9:7, jätkuvalt Mukunga kasuks. Ütleme nii, et jalg oli natuke haige, segas kiiremini jooksmist. Kas ka Mukungalgi oleks jalg haige olnud, kui teiseks jäänuks? Ehk lähen pühapäeval Viljandi linnajooksul revanši järgi? Treener ütles, et praegu on Mukunga parem – vahest peab lihtsalt aus olema iseenda ja konkurentide suhtes," lisas ta.