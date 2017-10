Tänavuse aasta kevadest suve keskpaigani ei jõudnud Eesti spordimeedia ja tennisefännid Anett Kontaveiti võite kokku lugedagi – neid tuli palju ning need tõid edetabelis peaaegu saja koha võrra (!) tõusu. Ent kuus viimast võistlust on toonud pettumusi.

Esialgu pole nõrgenenud tulemused Kontaveiti kohta WTA edetabelis liiga tugevalt mõjutanud. Parimal hetkel leidis 21aastase eestlanna 27. kohalt, eile avaldatud tabelis asub ta 36. real. Põhjus on asjaolus, et mullu teisest poolaastast pole eriti palju punkte kaitsta ja nende arv suurt ei vähene. Suuremad teenistused tulid vaid USAst New Havenist (73 punkti, tänavu 1) ja Hiinast Guangzhoust (110 punkti, tänavu 30). Lõviosa punktidest on teenitud aga tänavuse esimese seitsme kuuga.

52 mängu tõid koguni 41 võitu!

Eelmist kalendriaastat alustas Kontaveit maailma 91. mängijana. Ta tõusis korra 73. reale, kuid langes aasta teisel poolel maailma teise sajasse. Eelmise aasta kevadesse jäi treenerivahetus ja koostöö alustamine hollandlase Glenn Schaapiga. Novembrikuus Tallinnas antud pressikonverentsil piiga säras ja rääkis, et on tehtava tööga väga rahul. Kui mõnele võis see tunduda suure jutuna, siis tänavuse esimese poolaasta tulemustega pani Kontaveit kõigi skeptikute suud lukku.