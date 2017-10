KÄSIPALL

Käsipalliuudiseid! Viljandi sõidab külla võidulainel Põlva Servitile

Eesti meistrivõistlused käsipallis jätkuvad kolmapäeval ja neljapäeval, põnevaid kohtumisi jagub mõlemasse õhtusse. Kolmanda vooru võtmemänguks võib pidada tunamulluste finalistide Põlva Serviti ja Viljandi HC vastasseisu Mesikäpa hallis. Mõlemad klubid alustasid hooaega kahe võiduga ja on ainsad täiseduga meeskonnad.

Kahe Eesti tippklubi mõõduvõtud olid mullu kohati vägagi pingelised, aga üheksast omavahelisest mängust võitis Serviti kaheksa ja korra lepiti viiki. Lisades siia tunamulluse finaalseeria – mis lõppes 3:0 põlvalaste kasuks – pole Viljandi Serviti vastu võidurõõmu maitsnud juba tosinas järjestikuses kohtumises.

Serviti peatreener Kalmer Musting tunnistas, et pole Viljandi mänge sel hooajal veel näinud. "Aga nad on päris hästi alustanud ja kindlasti on endiselt tugeva kaitse, mitmekülgse rünnaku ja hea väravavahiga. Meie peame keskenduma oma mängule ja just stabiilsuse leidmisele, sest tiheda graafiku tõttu jääb treenimiseks aega väheks," sõnas Musting.