Teist aastat järjest USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel arreteeritud endine kõrgushüppaja Rainer Piirimets ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et ta pole süüdi keelatud infoedastuses ehk courtsiding’us.

Mullu määrati 34aastasele eestlasele 20 aasta pikkune US Openi külastamise keeld, ent New Yorgi politsei leidis Piirimetsa septembri alguses taas tribüünidelt.

„Mind meelitati kavalalt lõksu, aga ega siin õigust pole kelleltki enam nõuda, kuna kinni võeti „trespassingu” (ilma loata võistluspaigas viibimise) eest, mida eelmisel aastal kavalalt vormistati. Ühegi panustamiskontori petmisega ei ole võimalik tänapäeval sellisel moel tegeleda ja seadusvastast pole selles midagi. Aga kuna see teema on väga spetsiifiline ja nüansirohke ning eeldab ka teiselt poolt vastavaid teadmisi, on seda täpsemalt selgitada võimatu,” selgitas Piirimets.

