Eesti koondise kapteni Kristjan Kanguri kaheksa eelmist hooaega möödus välismaal. Mees tegi endale nime, pääses tippklubide rivistusse, jõudis Euroliigas veerandfinaali, tuli kahel korral Itaalia meistriks. Ikka on tore, kui „kadunud pojad“ jõuavad koju tagasi. Nii on see nüüd Kanguriga, kes tõmbas mõne nädala eest selga BC Kalev/Cramo särgi.

Alates sellest septembrist hakkab Eesti ainsat korvpalliajakirja Basketball välja andma Õhtuleht. Eelmisel nädalal ilmunud avanumbri kaanestaariks oli Kristjan Kangur.

„Välismaal mõni variant oli, kuid mitte midagi ülemäära ahvatlevat ega huvitavat. Kojutuleku üks väga suuri põhjuseid on ka see poiss, kes seal praegu trenni teeb,“ osutab Kangur kossuväljakul müttava Roberti poole. „Ta on terve elu olnud Eestist eemal ja läks siin nüüd kooli. Mida hiljem oleksime koju tulnud, seda raskem olnuks tal kohaneda. Leidsime pereringis, et see on kõige õigem samm. Kui väljaspool tekib midagi huvitavat, on mul alati võimalus uuesti minna.“

Kangur on toonud poja Tiit Soku korvpallikooli trenni. Istume õdusas mängusaalis maha ja räägime kaheksast viimasest aastast – taustaks pallimütsud, poiste hõiked ning treener Mart Uuehendriku viled ja nõudlik hääl.