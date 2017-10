Pärast 2014. aastal Kalev/Cramost lahkumist siirdus ta esmalt Riia VEFi ja siis Kosovo parimasse meeskonda Priština Šigali. Seejärel ootas teda Iraani klubi Azadi ülikooli esindamine. Viimased aasta aega pole ta Fall klubikorvpalli mänginud, aga hoidis ennast töös Senegali koondise juures. "See on minu jaoks uus algus. Pärast Eestist lahkumist on juhtunud palju asju, aga olen need seljataha jätnud ja tahan Kalevit aidata nii palju kui võimalik," lausus ta.