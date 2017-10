Maailm on pikitud võitjate ning triumfiihaga. Kaotajad on põlu all. Brasiilia jalgpalliklubi Ibis on ses universumis kui sõõm kosutavat vett tulikuumal suvepäeval. Nendega on kerge samastuda. Nad on luuserid. Täielikud luuserid! Või vähemalt olid. Olukord on muutunud ning see torgib toetajate hinge.

„Pikas plaanis on see murettekitav situatsioon,“ säutsus üks fänn klubi tabanud edulaine kohta. „Varsti pole me enam ikoonid, vaid lihtsalt üks tavaline meeskond, kes võidab. Kõik on treeneri süü!“

Sambamaa vutilegendi Rivaldo sünnilinna Paulista sats Ibis on rahvusvaheliselt tuntud kui maailma kõige halvem jalgpallimeeskond. Auväärse tiitliga on nad kirjas isegi kuulsas Guinessi rekorditeraamatus. 1980ndatel ei suutnud Ibis Pernambuco osariigi meistrivõistlustel peaaegu neli aastat ühtegi mängu võita – valus seeria on ajalooannaalidesse raiutud 48 kaotuse ning 7 viigiga. Väravatevaheks uskumatud 25:231.