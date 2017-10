Möödunud nädalal avalikustas Ragnar Klavani vahetu konkurent Liverpoolis Dejan Lovren kodumaa meediale, et terve tänavuse hooaja on teda seganud vigastused ning mängupäeval sööb mees peotäie valuvaigisteid, et kohtumisega ühele poole saada. Kuigi lühemas perspektiivis lahendab see mingil määral Jürgen Kloppi kaitsemuresid, pole pikas plaanis tegemist sugugi mitte ohutu ettevõtmisega.

Praegu jääb üle ohata, miks Lovren näiteks aasta varem biitlite sünnilinna klubiga ei liitunud. Punastel, nii Liverpooli kutsutakse, on enda ridadest minevikus tuua hoiatav näide, mis võib juhtuda mängumehega, kes purgist otse drooge suhu kallab.

Aastatel 2006 - 2014 Liverpoolis pallinud keskkaitsja Daniel Agger oli samamoodi ravimitest suuremal või vähemalt määral sõltuv. 29aastaselt Briti saartelt lahkunud taanlane pidi aga kõigest kaks aastat hiljem putsad varna riputama ning süüdlaseks ei midagi muud, kui laua peal purgis vedelevad valged tabletikesed.

Daniel Agger karjääri lõpetamisest teatamas. (Jonas Olufson)

"Ma tarbisin oma karjääri jooksul liiga palju valuvaigisteid," sõnas mees pärast oma karjääri lõpetamisest. "Olen sellest praeguseks täiesti teadlik ja see on kohutav. Päris lõpus suutsin nende tarbimist siiski piirata."

Juba toonases usutluses Jyllands-Postenile sõnas mees, et äkki suudavad teised sportlased tema vigadest õppida ning avaldas lootust, et nii mõnigi sportlane jätab pärast hoiatavat näidet pilli või kaks võtmata.