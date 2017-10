Kreeka korvpalli üks elavatest legendidest Vassilis Spanoulis kiitis tänavusel EMil imelist mängu näidanud ja Sloveenia kuldmedalile tüürinud 18aastast Luka Doncicit.

Doncici jaoks oli tänavune Vana Maailma mõõduvõtt esimene suurturniir meeste seas ning noor korvpallur lõi jalaga ukse kindlalt lahti, visates mängus keskmiselt 14,3 punkti ning noppides 8,1 lauapalli. Säärase mänguga jäi sloveen loomulikult silma ka teistele Euroopa suurkujudele.

"Ma usun, et ta on suur mängija," sõnas Kreeka koondisega 2005. aastal Vana Maailma meistriks tulnud Spanoulis. "Tänavusel EMil tõestas ta seda. Temas õhkub suure mängija aurat nii platsil kui selle kõrval."

"Doncic on täielik fenomen," jätkas vanameister. "Temasuguseid mängijaid sünnib kord 50 aasta jooksul. Tema küpsus ja talent. Kogu tema areng on hämmastav. Olgu jumal talle armuline, et fännid saaksid platsil mehe täit potentsiaali näha."