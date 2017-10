1966. aasta kodusel MMil võitjakarika peakohale tõstnud Sir Bobby Charlton sõnas, et teda ei üllata fakt, et Inglismaa jalgpallikoondise pole pärast 51 aasta tagust triumfi suurturniiridel edukas olnud.

11. oktoobril oma 80. juubelit tähistav endine ründaja sõnas pühapäevases telesaates, et teadis juba toona, 51 aastat tagasi, et oli korda saanud midagi ajaloolist.

"Mõistsime juba siis, et oleme saanud hakkama millegi imelisega," sõnas mees. "Millegagi, mis meie eluea jooksul enam ei kordu. Meil kõigil on praeguseks selja taga imelised karjäärid, kuid mõelda, et ühel hetkel olime just meie maailma parim meeskond, on imeline."