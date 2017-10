2011 kilomeetrit, 82 päeva ja 20 093 lööki – täpselt nõnda kaua võttis aega maailma pikima golfiraja läbimine. Ja see polnud mõnus müttamine mööda pedantse täpsusega niidetud murulappe, vaid rännak läbi Mongoolia kõrbete, soode ja üle külmunud jõgede.

„Kõik mu sõbrad ütlesid, et sa ei saa sellega hakkama,“ lausus hullumeelse golfiseikluse läbinud Adam Rolston The Telegraphile. „Need sõnad ketrasid mu peas. See on raskeim asi, mis ma oma elus teinud olen. Fakt, et me selle ära tegime on aukartust äratav.“

Just nimelt me. Endisel Hongkongi ragbikoondise mängijal oli golfipoisina (inglise k „caddie“) kaasas sõber Ron Rutland, kelle ülesanne oli umbes 120 kg kaaluvat varustusevankrit vedada. Kord oleks kaarik meestele korraliku käru keeranud.