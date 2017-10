Bamba Fall on kohal! Septembri keskel said Eesti korvpallisõbrad toreda uudise – aastatel 2011-2014 Kalev/Cramos mänginud 217 cm pikkune senegallane liitub „väikese“ Kalevi ehk TLÜ/Kalevi meeskonnaga. Esialgsete plaanide järgi oleks keskmängija pidanud Eestisse jõudma juba 5. septembril, aga oodatud päev jõudis kätte alles eile, sisuliselt kuu aega hiljem.

Pärast 2014. aastal Kalev/Cramost lahkumist siirdus ta esmalt Riia VEFi ja siis Kosovo parima meeskonna Priština Šigali rivistusse. Seejärel ootas teda Iraani klubi Azadi ülikooli esindamine. Viimase aasta jooksul pole Fall klubikorvpalli mänginud, aga hoidis ennast töös Senegali koondise juures.

„See on minu jaoks uus algus. Pärast Eestist lahkumist on juhtunud palju asju, aga olen need seljataha jätnud ja minu eesmärk on Kalevit aidata nii palju kui võimalik. Annan endast sada protsenti,“ lausus ta.

Pärastlõunal Tallinnas maandunud Bamba Fall rassis õhtul juba TLÜ/Kalevi särgis treeningmängus Audentese noorte vastu. (Stanislav Moškov)

31aastase Falli seisundist pole täielikku ülevaadet kellelgi. TLÜ/Kalevi peatreener Raido Roos on tunnistanud, et senegallasest loodetakse korvialuses võitluses suurt abi, aga teatud risk tema palkamisega siiski võeti.

Oluline roll oli Falli Eestisse naasmisel Kalev/Cramo abitreeneril Martin Müürsepal, kellel oli varasematest aastatest mängumehega kontakt alles. Pikalt Falli veenma ei pidanud – nagu 2012. aastal Eesti meistriliiga parimaks kaitsemängijaks valitud mees ise mainis, siis loodab ta karjääris uue lehekülje pöörata.

Iraani periood Fallil igatahes kõige paremini ei kulgenud. Sealses meistriliigas sai ta hooajal 2015/2016 keskmiselt platsile 12,8 minutiks, mille jooksul viskas keskmiselt 6,7 punkti, võttis 3,8 lauapalli ja blokeeris 1,2 viset. Eesti perioodi alguses olid numbrid (eriti kulbid!) laias laastus kaks korda suuremad.

Sel hooajal kodukamaral medaliheitlusesse sekkuda ihkav TLÜ/Kalev alustab Eesti meistriliigat reedel, kui külla sõidetakse Pärnu Sadamale.

***

Meeldejääv hetk: Fall jättis 45kraadise külmaga akna lahti

2013. aastal rääkis Bamba Fall Venemaa meedias lõbusa loo, miks Kalev/Cramo käigul Kasahstani tema Astana hotellituba jääkülmaks muutus!

Fall andis intervjuu ajalehele Sovetski Sport ning tolle reporter märkis, et pika mehega juhtuvat aeg-ajalt naljakaid asju.