Ookeanitaguse korvpalliliiga NBA tähtede mängul on tänavu varasemast erinev formaat.

Nimelt otsustas korvpalli unelmateliiga, et edaspidi on all-star mängul kaks kaptenit, kes konverentsist hoolimata ette antud mängijate seast omale meeskonnakaaslased valivad. Just nagu omal ajal kehalise kasvatuse tunnis.

Meeskondade kapteniteks saavad mõlemas konverentsis enim hääli saanud pallurid.