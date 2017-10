Harlem Globetrottersi staarid Crissa "Ace" Jackson ja Anthony "Buckets" Blakes külastasid 25. - 29. septembrini Eestit, et levitada koolides koolikiusamise vastast sõnumit. Pallurite sõnul nautisid nad kogu siin viibitud aega.

Crissa: Oo, väga maitseb! Võiks öelda, et me oleme justkui taevas! (naerab) Kui me esimesel õhtul Tallinna vanalinna restorani sööma läksime, olin ma hämmingus. Kõik toidud on nii mõnusalt mahlased ja hästi maitsestatud. Köök on teil küll super!

Võtke see nädal viie märksõnaga kokku.

Anthony: Ma jätaksin tegutsemise, julguse ja kaastunde seekord välja.(naeravad) (Harlemi kampaania kolm märksõna Action, Bravery and Compasssion - toim.)

Ma ütleksin elevus, edu, rõõm, lõbu...

Crissa: Ma ütlen kurb, sest ma pean juba homme siit lahkuma.

Kes on Eesti parim korvpallur?

Anthony: Ma ei tooks nimeliselt kedagi välja, aga Raplas oli meeletult palju karikaid. Nii noorte kui täiskasvanute vanuseklassides. Nii et ma arvan, et Eesti parimad korvpallurid tulevad äkki Raplast!