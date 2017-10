Iirimaa jalgpallikoondise abitreener Roy Keane sõnul võtavad kõik sportlased teadlike riske, kui nad väljakule astuvad.

Hiljuti teatas iirlaste 34aastane ründaja Kevin Doyle, et on terviseprobleemide tõttu sunnitud putsad varna riputama. "Tänavusel hooajal oli peaga palli mängimine sisuliselt võimatu," sõnas Doyle. "See põhjustas suuri peavalusid. Ainuüksi kaks peapõrutust, mis ma sel aastal saanud olen, on pannud mind asju teise valguses nägema."

Eelseisvate valikmängude eel paluti Doyle otsust kommenteerida ka Iirimaa koondise abitreeneril Roy Keane'l. "Loomulikul on kurb," sõnas endine Manchester Unitedi pallur. "Nii nagu kõik ütlevad, sinu tervis on sinu rikkuseks."

"Vigastused on spordi üks osa," jätkas iirlane. "Mängijad korjavad pisivigastusi kogu aeg üles. Kui sa oled mures spordi füüsilise poole pärast, siis mine mängi parem malet. See on mängu osa, vahet pole kas tegeled jalgpalli, ragbi või mõne muu spordialaga. See on risk, mida me teadlikult kogu aeg võtame."