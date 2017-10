Kohe esimese küsimusega asuti ajakirjanike poolt asja kallale. Kas Kataloonia peaks iseseisvuma? "Vot see on miljoni dollari küsimus," sõnas Pique ning lisas, et jätab sellele hetkel vastamata.

Hispaania koondislane Gerard Pique on Kataloonia iseseisvusreferendumi valguses sattunud tähelepanu keskpunkti. Hiljuti sõnas keskkaitsja, et võib loobuda ka Hispaania koondises mängimisest, kui sealne alaliit seda soovib. Täna andis mees ajakirjanikele täpsustavaid kommentaare.

Kui ma praegu kõrvale astun, võidavad kõik need, kes kohe minu kõri kallale asusid, aga ma ei usu, et enamus Hispaaniast seda tahaks. Ma ei anna nendele seda rõõmu, sest soovin näidata, et olen sellest olukorrast suurem. Pealegi on mul koondisekaaslaste toetus.

Ma ei saa koondisele lihtsalt selga pöörata. Hispaania jalgpallikoondis on minu jaoks olnud kui pere. Olen nendega seotud olnud alates ajast, kui olin 15aastane. Tunnen selle üle suurt uhkust ja see teeb haiget, kui inimesed minu lojaalsuses kahtlevad.

Ma ei kahetse ühtegi oma sõna. Oleme kõik inimesed ja meid ümbritsev mõjutab meid. Usun siiralt, et katalaanidel peaks olema õigus otsustada ise oma saatuse ja tuleviku osas. Arutaks seda äkki? Hispaania ja Kataloonia olukord on sarnane pojaga, kes soovib kodust lahkuda. Kui sa temaga suhtled, siis äkki on ta nõus jääma.

Sotsiaalmeedia on praegu vahend, kus sõnu väga erinevalt tõlgendatakse. Olen ainult öelnud, et inimestel peaks olema võimalus hääletada - jah/ei või jätta hääletamata.

Tegelikult tahaksin kõik need, kes minus kahtlevad ja staadionil mind välja vilistavad, viia õhtusöögile, kus asjad rahulikult selgeks rääkida. Istuksin nendega maha ja olen kindel, et pärast seda nad mõistaksid mind," lausus Pique pressikonverentsil.