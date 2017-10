AK : Enim kasvuruumi on TLÜ/Kalevil , kes tuli põhiturniiril seitsmendaks, pärast play-off'e märgiti neile kuues koht. Ma pole TLÜ/Kalevi suhtes kaugeltki nii optimistlik kui paljud teised, aga poolfinaali materjali on neis küll. Ent medalid jäägu siiski täisprofessionaalide jagada.

Pärnu võib kevadiselt neljandalt positsioonilt kukkuda lausa seitsmendaks. Tegelikult pole ainult eestlastega mängiva Pärnu sats sugugi nii nõrk kui suvel tõsistes rahalistes raskustes olnud meeskonna kohta arvata võiks, aga ülejäänutel on raske üle kolme koha kukkuda. Kui just Rapla täiesti koost ei lagune, aga seal peavad mängu tulema juba välised tegurid.

KJ: Enim tõuseb TLÜ/Kalev. Tegelikult oli neil juba eelmine aasta potentsiaali nelja hulka jõuda, kuid põhiturniiril näidatud mängupilt tõi neile play-off'i esimeses ringis vastaseks Tartu. Ega siis pole kellelgi hõisata. Kui tänavu veidi paremat minekut näidatakse, saab ehk suuri alguses vältida. Medalimõtted võiksid ju kusagil kauguses TLÜ/Kalevil ikkagi terendada.

Enim langeb Valga/Valka. Ei olnud juba eelmine hooaeg neil midagi hõisata ning tänavu, kui meeskonnas lätlaste moodi suurpuhastus tehti ning igiliikurid pikalt saadeti, ei ole algus sugugi soodsam. Kardan, et meie piirilinnast tänavu väga palju häid uudiseid ei tule.

HR: Vastamiseks võtan aluseks eelmise hooaja lõppkohad pärast play-off'i. Kardan, et kõige järsem kukkuja on Pärnu. Põhjused lihtsad: eelmise hooajaga võrreldes on koosseisus - vähemalt paberil - samm tagasi tehtud ning minu jaoks poleks teps mitte ime, kui näiteks TLÜ ja Valga suvepealinlasi edastavad.

Enim suudab oma positsiooni parandada TLÜ, minu silmis on neil selleks ka enim potentsiaali (eelmisel hooajal kuues koht). Usun, et Raido Roosi juhendatavad jõuavad poolfinaali, TTÜ või Valga jõudmine nelja parema hulka oleks aga keskmisest suurem üllatus.

2. Kas G4S Noorteliiga (loe: Audentes) jääb taas nullipoisiks?

HR: Kahjuks küll. Vaata kust otsast tahad, aga Audentesel on meistrivõistluste selgelt kõige nõrgem koosseis, mis on muidugi ka igati arusaadav.

AK: Jah. Kui mullu ei suudetud võtta raskustes oleva Rakvere Tarva skalpi, siis nüüd paistavad konkurendid kindlamatel sammastel. Meistrivõistluste paremuselt seitsmenda klubi (kes iganes selleks saab) ja Audentese vahe on lihtsalt liiga suur.

KJ: Jah. Ei taha öelda, et poisid niisama palli patsutavad, eks nemadki näevad ränka vaeva, kuid Audentese näol on selgelt tegemist ikkagi nö ühiskonda sulandumise projektiga, kus noormängijad esmakordselt 100-kilostelt meestelt küünarnukihoope saavad.

3. Kes kerkib meistrivõistluste põhihooaja skoorikuningaks?

KJ: Steven Cook. Mees viskas kolm hooaega Princetoni ülikoolis juba 10+ punkti mängus ning saatis korvi poole üle nelja kaugviske mängus. Potentsiaali on ning loopida Tartu Ülikooli pallurile meeldib.

HR: Sten Olmre. TTÜ on eelmise hooajaga võrreldes kaotanud nii Joonas Järveläineni kui ka Kiur Akenpärgi ehk ajateenistuste läbinud Olmrel peaks olema TTÜ rünnakul veelgi suurem roll ja koormus.

AK: Djordje Djeletovic. TLÜ/Kalev on võrreldes kevadega täienenud, aga serblane peaks ikkagi pealinnaklubi rünnakuliidriks jääma. Mullu viskas ta keskmiselt 18,3 punkti mängus ja oli sellega meistriliiga suurim korvikütt. Usun, et ajalugu kordub.

Djordje Djeletovic. (Alar Truu)

4. Kes tõuseb meistrivõistluste põhihooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP)?

AK: Janar Talts. Ütlus, et ennustamine on tänamatu töö, peab selle alapunkti puhul eriti hästi paika, sest kandidaate on paarikümne ringis, aga neist keegi otseselt esile ei kerki. Lõpuks jäi valik siiski Tartu Ülikooli kogenud eesliinimehe Taltsi peale.

Selleks, et ennustus täide läheks, on tarvis, et juhtuksid järgmised asjad: a) Tartu saab põhiturniiril vähemalt teise koha (tõenäoline), b) Talts püsib enam-vähem terve (kaheldav, aga võimalik) ja c) tema roll on vähemalt sama suur kui varasematel aastatel (tõenäoline).

Jah, ilmselt antakse Taltsile vahepeal puhkust, aga võrreldes teiste Tartu mängijatega on ta efektiivsem ja täidab kõige rohkem kaste nii kaitses kui ka rünnakul. Pealegi mängib Tartu sel aastal kaasa kõik ringid. Sama kehtib Kalev/Cramo kohta, aga põhitegijad saavad eeldatavasti ohtralt puhkust ja raske näha, et nende mängijatest keegi Eesti liiga kontekstis esile tõuseks.

Üks on kindel: raske on näha, et keegi teeks statistliselt nõnda võimsa hooaja nagu seda suutis mullu Thomas van der Mars Raplas.

KJ: Janari Jõesaar. Cramo hooaja esimesed kohtumised on andnud hoogu ja indu juurde nii temale kui minule. Usume, peame uskuma! Hakkamist täis oli mees juba viis aasta tagasi, kui nüüd hoog vaid püsiks.

BC Kalev/Cramo mängumees Janari Jõesaar. (Alar Truu)

HR: Paganlikult raske küsimus, aga kuna kedagi valima peab, lähen avantüüri peale, mida ma küll kuigi tõenäoliseks ei pea: BC Kalev/Cramo korvialune jõud Thomas van der Mars suudab oma tiitlit kaitsta!

Võib ju Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnavõttudest spekuleerida, et koduliiga kohtumistes võivad näiteks Kristjan Kangur ja Cedric Simmons puhkust saada.