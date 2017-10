30-aastasena NBAs debüüdi tegev serblasest mängujuht Miloš Teodosic on alustanud vingelt ning andnud kahes esimeses hooajaeelses mängus kokku 13 korvisöötu. Tema agent Nick Lotsos avas suvise klubivaliku tagamaid - kontraht Chicago Bullsiga oli enam kui lähedal - ning on hoolealuse võimaluste osas vägagi optimistlik.

Lõpuks maandus Teodosic Los angeles Clippersis, aidates meeskonna läinud ööl 98:84 võiduni Toronto Raptorsi vastu. Algviisikusse kuulunud ja 23 minutit mänginud serblane kogus 3 punkti ja 5 korvisöötu, kuid just põhiviisik oligi see, kes vahe sisse tegi.

Lotsos rääkis portaalile Eurohoops, et suvel oli Bullsiga diil sisuliselt juba koos. "Leppisime peamänedžer Gar Formaniga kokku kolmeaastase ja peaaegu 30 miljonit dollarit väärt lepingu, sarnase sellega, mis Bogdan Bogdanovic sõlmis Sacramentoga. Minu ainus soov oli, et Milošil oleks igal suvel võimalus lahkuda, sest usun, et ta on võimeline saama all-star mehe tasemel lepingu. Olime valmis, Forman tahtis lepingut sõlmida ka põhjusel, et Chicagos on palju serblasi," alustas agent.

Siis aga vahetas Bulls Jimmy Butleri Minnesotasse ja kõik muutus. Lotsose sõnul teadis ta tol hetkel kohe, et seda lepingut enam ei tule: "Kaks päeva hiljem helistas Forman, teatas meeskonna uuesti üles ehitamisest ja ütles, et 30-aastase NBA kogemuseta mängujuhi värbamine ei tule niisuguses olukorras kõne alla."

See tähendas võimalust Clippersile, kes sai lõpuks Teodosici kaheks aastaks kõigest 12 miljoni dollari eest. Lotsos usub, et tema klient võib lepingu juba esimese hooaja järel välja osta, pakkudes: "Ta võib teenida ka 75-miljonilise lepingu!"