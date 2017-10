Barcelona jalgpalliklubi mängis pühapäeval tühjade tribüünide ees, purjetamise Laser klassi EMi avapäeval jäid sõidud katalaanide streigi tõttu ära. "Mul on siiralt kahju, et poliitikast on saanud spordi osa," kirjutas olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo sotsiaalmeedias. Üsna õigustatult tekib küsimus, kas ja kuidas segab poliitiliselt segane olukord Kataloonia rallit.

Ralli direktor Aman Barfull kinnitas nädala alguses ASile, et võistlus toimub kindlasti. Teisipäeval rajaga tutvuma läinud rallimehed sattusid kohati siiski keerulistesse olukordadesse ning sotsiaalmeediasse postitati fotosid, kus sõiduteid blokeeris risti ette pargitud traktor või rajale langetatud puu. Võib arvata, et need juhtumid olid peamiselt seotud esmaspäevase ametliku protestiaktsiooniga, millest võttis osa enam kui miljon katalaani.

Kataloonia ralli on tuntud tulihingeliste fännide poolest ja kindlasti saab raja ääres näha ja kuulda võistlust mitte puudutavaid avaldusi. Loodetavasti suudetakse sport ja poliitika vähemalt mingil määral lahus hoida.

Kas Tänak napsab teise võidu järjest?

Kui meenutada, et senipeetud üheksast etapist on Tänakul kirjas kaks võitu (Itaalias ja Saksamaal) ja lisaks kolm poodiumikohta (Monte Carlos, Rootsis ja Argentinas), on loogiline pidada eestlast üheks suursoosikuks. Võidukihutamine algab reedel, kui kavas on peamiselt kruusal sõidetavad katsed. Laupäevaks ja pühapäevaks kolitakse asfaldile.

Saaremaalt pärit Tänak on peamiselt tuntud küll kruusaspetsialistina, kuid mäletatavasti sõideti eelmine MM-etapp hoopis asfaldil ning võitjaks krooniti just Tänak ja Järveoja. Seega võiks kombinatsioon kruusast ja kõvemast teekattest eestlastele kenasti sobida. Küll tuleb tõdeda, et seni on Hispaania teedel Tänaku parimaks tulemuseks jäänud kuues koht.

Ralli algab reedel kell 10.53, viimane kiiruskatse saab lähte pühapäeval kell 13.18.

Ott Tänak ja Martin Järveoja Saksamaa MM-ralli võidukarikatega. (AFP)

Hyundai teeb äkkrünnaku. Kas M-Sport murdub?

Kolm etappi enne hooaja lõppu on MM-sarjas pinget jalaga segada. Individuaalselt võitlevad tiitli nimel Sebastien Ogier (177 punkti, M-Sport), Thierry Neuville (160 punkti, Hyundai) ja Ott Tänak (144 punkti, M-Sport). Meeskondlikus arvestuses on M-Spordi edu Hyundai ees 64 punkti.

Korea autotootja palkas viimaseks kolmeks ralliks enda ridadesse Andreas Mikkelseni. Eelmisel kolmel aastal Volkswageni ridades MM-sarja kolmandana lõpetanud norralane alustas aastat Škoda roolis ja tegi kaasa WRC2 MMil, kuid liitus seejärel Citroeniga, kellele tõi Saksamaa rallilt teise koha.

Nüüd sekkus otsustavalt Hyundai, kui pakkus mehele korralikku lepingut ja väga konkurentsivõimelist autot. Kataloonias sõidavad Mikkelseni kõrval veel Thierry Neuville ja Dani Sordo. Kuu lõpus peetavaks Walesi ralliks saadetakse rajale aga neli masinat – eelmainitud kolmikule lisandub veel Hayden Paddon.

Ülitugeva tiimiga loodetakse M-Spordilt ja Ogier'lt röövida nii palju punkte kui võimalik. Näis, kellega minnakse vastu aasta viimasele rallile Austraalias, kuid igal juhul on M-Spordi mehed Ogier, Tänak ja Evans korraliku surve all. Eksimisruumi on väga vähe.

Pole võimatu, et just Kataloonia teedel jagatakse tänavuse hooaja ühed otsustavamad punktid, mis muudab niigi omapärase kruusa-asfaldi segaralli veelgi põnevamaks.

Andreas Mikkelsen (keskel) võitis mullu hooaja viimase MM-ralli. (AFP)

Kas Tänak teeb tulevikuplaanid avalikuks?

Viimase kümnendi huvitavaim rallihooaeg ei paku pinget vaid rajal toimuva tõttu. Saksamaa ja Hispaania etappide vahele jäänud pooleteise kuu jooksul pandi suure tõenäosusega paika järgmiste hooaegade tiimide koosseisud. Toyota andis suvel avalikult teada, et soovivad Tänakut enda ridades näha, huvilisi olevat teisigi.

Eelmisel nädalal tuli eestlaselt selge vihje, et tema tahab jätkata M-Spordis. „Tean meeskonda väga hästi. Tunnen siinseid inimesi ja kuidas tiim toimib. Olen uue auto arendamises algusest peale kaasa löönud ja see sõidab nii nagu soovin. Arvan, et mul on siin kõik, mida vajan,“ vahendas Autosport Tänaku sõnu.

Pigem võib eeldada, et lõplikult avalikustab saarlane oma plaanid päris hooaja lõpus, kuid tema viimase sõnavõtu järel ei tekitaks erilist imestust, kui uuest lepingust ka varem teada antakse. Pigem seda Hispaanias siiski ei tehta.

Toyota võitleb ilmselt Tänaku eest viimase hetkeni, sest kvaliteeti oleks Jari-Matti Latvala kõrvale kindlasti juurde vaja. Kogenud Juho Hänninen pole loodetud taset välja sõitnud, Esapekka Lappil on WRC masinaga veel kohaneda vaja.

MM-sarja üldseis:

Individuaalne: 1. Sebastien Ogier (M-Sport) 177 punkti, 2. Thierry Neuville (Hyundai) 160, 3. Ott Tänak (M-Sport) 144, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) 123, 5. Dani Sordo (Hyundai) 89, 6. Elfyn Evans (M-Sport) 87.