„Survepesur, mille Mukunga Kirna mäelt võitis, lendab varsti Keeniasse. Aafriklane lubas seal autopesula püsti panna.“ Nii kirjutab Eesti üks paremaid kesk- ja pikamaa jooksjaid Tiidrek Nurme pärast Paide-Türi rahvajooksu oma blogis. „Hea uudis on see, et kolmanda kilomeetri vahefiniši jope on nüüd minu riidekapis,“ lisab ta.

Need on vaid üksikud näited, mida Eesti erinevalt jooksuvõistlustelt endale haugata võib. Ilmselt teab iga harrastaja, et mõnel rahvamõõduvõtul on üks põhja- või läänenaabri külastus laevaga garanteeritud. Lisaks mahutavad sponsorid kinkekottidesse igasugust nänni.

Kuigi Maarjamaal peetakse igas kuus kümneid jooksuvõistlusi, siis suuremat rikastumist pole mõtet loota. „Auhinnalaud võitjale sõltub eelkõige korraldajate prioriteetidest ning rahalistest võimalustest,“ tutvustab Nurme. „Väiksematel üritustel piirdutakse medali ning T-särgiga, keskpärased üritused lisavad mõne sponsori kinkekaardi, kuid suuremad võistlused määravad võitjakolmikule rahalised auhinnad.“

Priskeim rahaline auhind on septembrikuisel Tallinna Maratonil, kus arvesse läheb nii lõppaeg kui ka positsioon. Selleks, et teenida maksimaalne võimalik preemia 8000 eurot (miinus maksud - J.J), tuleb 42 195-meetrise distantsi finišisse jõuda esimesena ning joosta aeg alla 2 tunni ja 11 minuti.