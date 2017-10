Kristaps Porzingis ja Lauri Markkanen käisid EM-finaalturniiri alguses kokku nagu kartul ja kaste. Kohe, kui viimane Soome koondises hiilgemänge tegema hakkas, võrreldi 20aastast noormeest kaks aastat pikema kolleegiga. Ei alustanud Porzingis mäletatavasti ju kõige muljetavaldavamalt. Pikkuse, täpse viskekäe ja sünnikoha geograafilise läheduse tõttu pandi neid samasse lausesse ka juunikuise NBA draft'i ajal. On nad siis tõesti nii sarnased ja kas Markkanen suudab järgmiste aastate jooksul vahe tagasi teha? Sellele vastust otsimegi.

Alates sellest septembrist hakkab Eesti ainsat korvpalliajakirja Basketball välja andma Õhtuleht. Rubriigis, kes seame vastamisi kaks mängijat, olid sel korral luubi all Kristaps Porzingis ja Lauri Markkanen.

Füüsilised näitajad

Porzingist on pikkusega enam õnnistatud (221 vs 213 cm), aga see toob kaasa päris keerulised väljakutsed. Lätlane on ookeani taga veedetud ajaga lihast juurde saanud, aga pika hooaja lõpuks kipub kaal taas alla minema ja probleeme tekib ka erinevate pisivigastustega. Kas kitsad õlad lubavad tal üldse ülakeha NBA jaoks piisavalt tugevaks saada? Ja mida arvab sellest Porzingise kõrgel asetsev raskuskese? Nendele küsimustele pole ta veel suutnud vastata. Küll aga annab ta igas mängus märku, et Kevin Durantil oli õigus, kui ta kutsus meie lõunanaabrit Ükssarvikuks. Porzingis suudab maast hüpata 96 cm (37,5 tolli) kõrgusele. Võrdluseks, NBA paremate atleetide (LeBron James, Russell Westbrook, Dwight Howard, Blake Griffin jne) sama näitaja on vahemikus 35-40 tolli.