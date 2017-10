Tartlased võitsid avapoolaja 52:43 ja juba skoor näitas, et vastaste kaitse harutati esimese 20 minuti jooksul täiesti lahti. Kuigi tartlased tabasid kohati ka rasketelt positsioonidelt, leiti tihti tee ka korvi alla. Erilistes raskustes olid Büyükcekmece pallurid mängujuht Vytenis Cizauskase ja tsenter Carl

"Korralik lahing. Tulime energiliselt peale ja kontrollisime mängu. Nad mängisid sellist laiska mängu, aga siis tegid nad muudatusi ja võtsid ennast kokku. Jäime natukene surve alla, aga liiga suurelt me neid eest ära ei lasknud. Arvan, et jätsime võimaluse alles," võttis suvel Tartu peatreeneriks saanud Priit Vene kohtumise kokku.

Kaotusseisu jäi Tartu juba kolmanda veerandi keskel ja lõpuminutitel enam võiduvõimalust ei tekkinud. Et võistkonna koosseisus on sel hooajal kogenuid tegijaid vähem, said korralikult mänguaega ka Tartu korvpallikooli kasvandikud. 16aastane Hendrik Eelmäe viibis platsil 19 ja temast kaks aastat vanem Märt Rosenthal 10 minutit. Punktiarvet noormehed siiski ei avanud.

"Hakkasime kiirustama, nagu see noortel meestel ikka käib. Aga keegi platsi peal pikali ei kukkunud, kõik jäid ellu. Mõni oleks äkki ära minestanud, aga ei olnud hullu midagi. Järgmises mängus on nad juba oluliselt paremad - teavad, kus nad on käinud ja olnud. Nad nägid korraks selle taseme ära. Ega maailmas korvpalli mõttes väga palju hullemaid kohti pole kui Kreeka ja Türgi. Seal hakkab saal hetkega kaasa elama ja röögatama," leidis Vene.