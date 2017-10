Pühapäeval Hispaanias Kataloonia iseseisvusreferendumiga lahvatanud konflikt hõõgub edasi, Madridi Atletico ei müü peatseks meistrisarja mänguks Barcelona fännidele pileteid.

Atletico võõrustab Kataloonia suurklubi 14. oktoobril. Sky Sportsi teatel viitavad korraldajad oma uue staadiono logistikaprobleemidele. Hispaania meedia andmetel on mõnekümnel Barca fännil siiski õnnestunud pileteid saada ja nemad lubatakse mängule. Ülejäänud sooviavaldused on tagasi lükatud.

Hispaanias pakutakse, et logistikateema on vaid suitsukate ning tegelikuks Barcelona fännide tõrjumise põhjuseks on Madridi ja Kataloonia vahel valitsevad pinged.